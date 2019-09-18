Неизвестный стрелок угрожает взорвать мост в Киеве

Спецоперация у моста в Киеве. Фото: Facebook/Оксана Блищик

Спецоперация у моста в Киеве. Фото: Facebook/Оксана Блищик

Неизвестный мужчина открыл стрельбу на мосту Метро через реку Днепр в Киеве. Он угрожает взорвать переправу.

Как сообщила пресс-секретарь главы полиции Киева Оксана Блищик, у моста организована спецоперация. На место прибыли представители всех служб, в том числе кинологи, спецназовцы, наряды патрульных и взрывотехники.

Движение автомобилей и поездов по переправе перекрыто.

«Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к террористическому акту», — сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Мост Метро — первый метромост через Днепр в Киеве. Длина его составляет 684,5 метров. По сооружению осуществляют движение пассажирские поезда метро и автомобили.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на пляже у Финского залива в Петербурге неизвестные на Range Rover открыли стрельбу.