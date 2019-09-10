На финском заливе мужчины открыли стрельбу из Range Rover

В машине, по предварительным данным, находятся около четырех человек.

Об этом стало известно сегодня, 10 сентября. Все случилось на Жемчужном пляже у финского залива в Красносельском районе. Из Range Rover открыли стрельбу – непонятно, в кого или что стреляли неизвестные. Сотрудники правоохранительных органов уже выехали на место происшествия. Им предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента, передают «Невские Новости», ссылаясь на собственные источники.

Не уточняется, есть ли пострадавшие. Никто не сообщает, вызывали ли карету скорой помощи на пляж.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что мужчина открыл стрельбу по собакам из найденного ружья в Ленинградской области. Выехавшие на место стражи порядка установили, что из ружья стрелял местный житель в возрасте 54 лет. По его словам, огнестрельное оружие он нашел несколько лет назад на озере. Обошлось без пострадавших.