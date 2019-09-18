В Киеве задержали «минера», угрожавшего взорвать мост

В Киеве задержали &#171;минера&#187;, угрожавшего взорвать мост
Мужчина был пьян, когда звонил. Фото: pixabay

В преступлении подозревается участник военной операции в Донбассе по фамилии Белько.

Об этом стало известно сегодня, 18 сентября. Обо всем сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на главу МВД Украины Арсена Авакова. Он заверил, что сотрудники правоохранительных органов задержали «минера», грозившегося взорвать мост «Метро». Подозреваемым стал старший сержант по фамилии Белько. Уточняется, что он был начальников радиостанции радиоцентра узла связи одной из воинских частей в Киевской области.

По предварительным данным, «минер» звонил в нетрезвом состоянии – возможно, он перебрал алкоголя или употребляет наркотики.

«Человек, который преградил мост, уже доставлен в отделение полиции, задержан благодаря Богу без жертв и без каких-то потерь «,

— сказал министр.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что лжеминеры пытались отменить VK Fest в Петербурге. Неизвестный сообщил о бомбе, которую так и не удалось отыскать.

минер мост украина
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне назвали петербуржцев высокомерными
Москвич купил лотерею и стал обладателем 286 млн рублей
Петербургское метро умудрилось за 15 лет перевезти целое население земного шара
ДТП с двумя автомобилями на Колтушском шоссе создало большую пробку
Гендиректор ТГК-1 покидает свой пост 29 сентября
Полигон твердых бытовых отходов в Кингиссепе закрыли
«Кросс наций — 2019» в субботу ограничит движение в Петербурге
В Киеве задержали «минера», угрожавшего взорвать мост