В Киеве задержали «минера», угрожавшего взорвать мост

В преступлении подозревается участник военной операции в Донбассе по фамилии Белько.

Об этом стало известно сегодня, 18 сентября. Обо всем сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на главу МВД Украины Арсена Авакова. Он заверил, что сотрудники правоохранительных органов задержали «минера», грозившегося взорвать мост «Метро». Подозреваемым стал старший сержант по фамилии Белько. Уточняется, что он был начальников радиостанции радиоцентра узла связи одной из воинских частей в Киевской области.

По предварительным данным, «минер» звонил в нетрезвом состоянии – возможно, он перебрал алкоголя или употребляет наркотики.

«Человек, который преградил мост, уже доставлен в отделение полиции, задержан благодаря Богу без жертв и без каких-то потерь «,

— сказал министр.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что лжеминеры пытались отменить VK Fest в Петербурге. Неизвестный сообщил о бомбе, которую так и не удалось отыскать.