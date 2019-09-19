В Петербурге выставят картины Альберта Эдельфельта

Работы знаменитого финского художника Альберта Эдельфельта на три дня привезут в Петербург. Выставка пройдет в рамках Культурного форума.

Экспозицию «Альберт Эдельфельт и Романовы. Финский художник при Русском императорском дворе» откроют 14 ноября. Ознакомиться с работами «финского Репина» горожане смогут в Научно-исследовательском музее при Российской академии художеств на Университетской набережной, 17.

Авторы выставки хотели представить картины Эдельфельта в новом свете — в контексте его работы по заказам русского императорского двора. В экспозицию, в том числе, войдут уникальные и малоизвестные картины.

Альберт Эдельфельт — художник «золотого века» финского искусства. Писал пейзажи, портреты, бытовые и исторические сюжеты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Русском музее 3 октября откроется выставка «Илья Репин. К 175-летию со дня рождения художника».