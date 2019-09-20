Рублев сразится с Медведевым в четвертьфинале турнира в Петербурге

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Северной столице.

В матче второго круга теннисист обыграл соотечественника Евгения Донского. Продолжительность игры на корте составила 1 час и 16 минут, со счетом 7:5, 6:3. Призовой фонд Рублева превысил сумму 1,2 млн долларов.

Теперь теннисисту предстоит в четвертьфинале встретиться на площадке с Даниилом Медведевым, финалистом Большого шлема и первой ракеткой турнира St. Petersburg Open 2019.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что российским спортсменам не везло в теннисном турнире, который проходил в Цинциннати.