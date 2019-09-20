Стали известны характеристики новейшего истребителя МиГ-35

Разработчик новых самолетов впервые рассказал подробности их технических характеристик.

Истребители существуют в двух вариантах: МиГ-35, вмещающий одного человека, и МиГ-35Д, рассчитанный на двоих. Оба представителя этой модели созданы на основе технических разработок истребителей пятого поколения.

Выпущенные образцы уже проходят испытания. Истребители способны поражать движущуюся или неподвижную цель при любых погодных условиях, в любое время суток. Самолет способен развивать скорость до 2100 километров в час, максимальная дальность его полета составляет 3000 километров.

Новый МиГ-35 способен участвовать в воздушных боях, вести разведку с воздуха, производить дозаправку прямо в полете и многое другое.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о крушении военного самолета в Испании, в результате авиакатастрофы погибло два человека.