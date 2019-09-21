Петербург лидирует по количеству угнанных авто

По статистике, приведенной в МВД, октябрь среди угонщиков — самый «горячий» сезон. В летнее время, наоборот, количество угнанных автомобилей сокращается.

В зоне повышенного риска автомобили японских, корейских и отечественных производителей. Как сообщает портал Autonews.ru, вероятнее всего, это Lada, Toyota, Kia и Hyundai. Машины средней ценовой категории, как правило, продают по частям, автомобили классом выше стремятся вывезти за границу.

Санкт-Петербург является лидером по количеству угнанного личного транспорта. За ним следуют Москва и область. Также в МВД добавили, что зачастую владельцы авто оставляют ключи прямо в машине. При этом наличие гаража или забора (если автомобиль оставлен во дворе частного дома) не является серьезным препятствием для угонщиков.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала, что во время съемок детективного сериала «Тайны следствия» съемочная группа лишилась фургона.