В Петербурге задержан «лётчик»-мошенник из Калининграда

Житель Калининграда, выдававший себя за лётчика, мошенничал с недвижимостью. Его задержали в Северной столице, где преступник работал таксистом.

Образом летчика мошенник пользовался для пущей убедительности. Мужчина представлялся пилотом пассажирского самолета, работающим в крупной авиакомпании. Надевая форму летчика, мошенник уговаривал людей отдать ему деньги с целью участия в долевом строительстве. Он говорил, что якобы имеет связи и знакомства, которые позволят приобрести недвижимость по выгодной цене. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя МВД Ирину Волк. Преступник даже показывал фотографии, сделанные в кабине авиалайнера.

Таким образом 32-летнему мужчине удалось обмануть людей более чем на 7 миллионов рублей. Задержали мошенника в Санкт-Петербурге, где он работал водителем такси. В его отношении заведено уголовное дело.

Ранее GazetaSPb сообщала о задержании двух адвокатов, которым вменяется попытка мошенничества.