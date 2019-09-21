Московский бизнесмен лишился микроавтобуса в Ленобласти

Московский бизнесмен лишился микроавтобуса в Ленобласти
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Автокража произошла в районе поселка Ушаки Тосненского района Ленинградской области.

Предприниматель из Москвы оставил свой микроавтобус Volkswagen Multivan в ночь с 19 на 20 сентября в населенном пункте Ушаки. Утром 20 сентября 38-летний бизнесмен обнаружил, что транспортное средство исчезло. По оценкам пострадавшего, угонщики нанесли ему ущерб в 4 миллиона 800 тысяч рублей.

Об инциденте сообщили в правоохранительных органах, ведется розыск автомобиля и злоумышленников.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о приговоре мужчине, который дал ложные сведения об угоне собственного автомобиля. Петербуржец надеялся избежать ответственности за случившееся по его вине дорожно-транспортное происшествие. Суд обязал виновника аварии выплатить 25 тысяч рублей, с чем нарушитель не стал спорить.

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