В Google создали самый мощный квантовый компьютер в мире

В документе отмечается, что на данный момент процессор способен работать лишь над одним расчетом одновременно. Фото: https://pixabay.com/

В документе отмечается, что на данный момент процессор способен работать лишь над одним расчетом одновременно. Фото: https://pixabay.com/

По словам экспертов, расчет, на который у обычного компьютера уйдет 10 тысяч лет, квантовый процессор способен сделать за 3 минуты 20 секунд.

О научном открытии сотрудники американской компании рассказали общественности в докладе, опубликованном на сайте NASA. Однако он пробыл там непродолжительное время, позже доклад был удален. Об этом сообщает британское издание Financial Times.

По сведениям издания, журналисты которого успели изучить текст доклада, научные сотрудники Google создали процессор, скорость работы которого в сотни раз больше любого из существующих сейчас компьютеров. Так, для решения задачи, на которую обычная техника потратит 10 тысяч лет, новой разработке потребуется лишь 3 минуты 20 секунд.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что Google получил штраф в 200 миллионов долларов.