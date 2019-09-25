Петербуржцам рассказали, что нужно делать при обыске

Незнающие законов люди часто допускают грозящие сложностями ошибки при обыске. Названы рекомендации, которые позволят избежать неприятностей.

Сотрудник правоохранительных органов рассказал «Мойке78» на условиях анонимности, что наиболее распространенным заблуждением является убеждение, что без согласия хозяина квартиры, следователь не имеет права войти внутрь. Отсутствие в квартире владельца также не станет препятствием для проведения обыска, необходимо лишь наличие одного совершеннолетнего члена семьи.

Эксперт поясняет, что для начала необходимо ознакомиться с документом, на основании которого проводится обыск. Для обыска в жилом помещении необходимо постановление суда. Для нежилого помещения необходимо лишь указание о причинах следственных действий.

Будет лучше, если вы запишете, кто именно к вам пришел, дата постановления и кем оно вынесено, а также номер уголовного дела.

Всем участникам обыска, занесенным в протокол, должны разъяснить права до начала самого обыска. После чего вам обязаны предложить добровольно выдать значимые для дела документы и предметы. Правоохранитель разъяснил, что в случае добровольной выдачи, следователь может не поводить обыск.

Также необходимо следить за тем, чтобы следователь, правоохранители и понятые не расходились по квартире и оставались в одной комнате вместе со следователем. Кроме того, не стоит грубить, распускать руки и выкидывать что-либо в окно.

Следователь обязан указать все изъятые предметы в протоколе и взять подпись у всех участников. В дальнейшем вы имеет право обжаловать действия следователя.

Ранее GazetaSPb сообщала, что силовики провели обыски в реабилитационных центрах Петербурга и Ленобласти.