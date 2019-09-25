Пулково сможет принимать транзитные рейсы

Пулково может стать единственным аэропортом в России, из которого будут доступны полеты для зарубежных авиакомпаний без необходимости посадки в стране регистрации перевозчика.

При получении аэропортом статуса «открытого воздушного пространства» у Пулково появится возможность совершать полеты по тридцати трем зарубежным направлениям. Такие привилегии дает статус седьмой степени свободы воздушного пространства, переговоры о присвоении которого на данный момент ведутся с Министерством транспорта. Обсуждение планируется завершить до конца 2019 года, как передает ТАСС.

В случае успешного присвоения петербургскому аэропорту статуса «открытого неба», Пулково станет первым и единственным в стране аэропортом для перелетов из которого иностранным авиакомпаниям не потребуется посадка в стране регистрации перевозчика.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о трех авиакомпаниях-лоукостерах, подавших заявки на полеты из Пулково.