«Горэлектротранс» воссоздал легендарную «Американку»

&#171;Горэлектротранс&#187; воссоздал легендарную &#171;Американку&#187;
Процесс строительства "Американки". Фото: Горэлектротранс

В честь 112-й годовщины появления трамвайного движения в Петербурге «Горэлектротранс» продемонстрировал воссоздание трамвая ЛМ-33.

Легендарная модель трамвая, выпускавшаяся с 1933 по 1939 год, служила жителям Северной столицы на протяжении 46 лет. В рамках 112-летия со дня открытия движения этого транспорта учреждение порадовало жителей и гостей города готовящейся репликой «Американки». На данный момент транспортное средство находится на завершающем этапе отделки интерьера. Об этом сообщили в пресс-службе «Горэлектротранс».

Открытие маршрута «Первый туристический», по которому будет следовать ретро-трамвай состоится 27 октября. Он будет начинаться возле старейшего в Петербурге трамвайного парка и включает в себя 17 остановок.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о сотрудничестве губернатора Александра Беглова и жителей Петербурга в создании названия для нового трамвайного маршрута.

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