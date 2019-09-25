«Горэлектротранс» воссоздал легендарную «Американку»

В честь 112-й годовщины появления трамвайного движения в Петербурге «Горэлектротранс» продемонстрировал воссоздание трамвая ЛМ-33.

Легендарная модель трамвая, выпускавшаяся с 1933 по 1939 год, служила жителям Северной столицы на протяжении 46 лет. В рамках 112-летия со дня открытия движения этого транспорта учреждение порадовало жителей и гостей города готовящейся репликой «Американки». На данный момент транспортное средство находится на завершающем этапе отделки интерьера. Об этом сообщили в пресс-службе «Горэлектротранс».

Открытие маршрута «Первый туристический», по которому будет следовать ретро-трамвай состоится 27 октября. Он будет начинаться возле старейшего в Петербурге трамвайного парка и включает в себя 17 остановок.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о сотрудничестве губернатора Александра Беглова и жителей Петербурга в создании названия для нового трамвайного маршрута.