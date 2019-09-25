Назван исполнитель главной роли ремейка «Уокер»

Персонажа, который играл Чак Норрис, сыграет актер из «Сверхъестественного».

Об этом стало известно сегодня, 25 сентября. О своем решении объявили создатели сериала. В новом «Уокере» главная роль досталась Джареду Падалеки, полюбившемуся зрителю благодаря персонажу Сэма Винчестера из «Сверхъестественного». Напоминаем, что сериал выходил на экраны в 90-х годах. В нем рассказывалось о крутом копе, который по сюжету возвращается со службы и начинает наводить порядок в родном городке. «Уокер» покажут по каналу CBS в следующем году.

Пока что Чак Норрис никак не комментировал выбор актера. Поклонники шоу ждут с нетерпением выхода эпизодов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Новой Зеландии снимут сериал «Властелин колец». По словам создателей сериала, природа Новой Зеландии представляет собой идеальные декорации для съемок. Их привлекла «волшебная» атмосфера страны, расположенной отдельно от всего мира, где богатства природы не так сильно затронуты рукой человека.