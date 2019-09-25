Лобода проговорилась об отношения с Тиллем Линдеманом

Звезда отметила, что ей нельзя говорить о них из-за подписанного контракта.

Обо всем певица рассказала в интервью для YouTube-канала Ксении Собчак. Телеведущая и поп-звезда обсудили не только творчество, но и личную звезду Светланы Лободы. Она не хотела ничего говорить, но проболталась о том, что между ней и Тиллем Линдеманом действительно есть отношения. Она подчеркнула, что рассказывать подробности ей нельзя из-за контракта. О нем она также не хотела упоминать.

Ксения Собчак также увиделась с дочкой Лободы, которая носит подаренный Тиллем кулон. Она призналась, что любит музыку немецкого музыканта и мечтает сходить на его концерт.

Напоминаем, что СМИ публиковали снимки, на которых певица и музыкант проводят время вместе, так что слухи об их связи ходили давно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Тилль Линдеманн все еще разгуливает по Петербургу. Музыкант, отыграв концерт, не спешил покидать Северную столицу.