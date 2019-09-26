В Выборге пройдет выставка «Шведский Выборг» с «Артефактом»

В Выборге откроется выставка с применением гидов дополнительной реальности. Музей-заповедник станет первым в Ленобласти, оснащенный современными разработками.

Как сообщили на официальном сайте правительства области, зрители смогут познакомиться с выставкой «Шведский Выборг» через приложение «Артефакт». С помощью мобильной разработки гости узнают историю создания экспоната, интересные факты и этапы работ. Для этого надо навести камеру устройства на интересующий объект, а после изучать информацию с экрана смартфона.

Выставка в рамках национального проекта «Культура» и регионального проекта «Цифровая культура» будет открыта уже в следующем месяце.

Ранее в GazetaSPb писали об открытии водной штрафстоянки в Выборге.