В Выборге пройдет выставка «Шведский Выборг» с «Артефактом»

В Выборге пройдет выставка «Шведский Выборг» с &#171;Артефактом&#187;
Выборг. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

В Выборге откроется выставка с применением гидов дополнительной реальности. Музей-заповедник станет первым в Ленобласти, оснащенный современными разработками.

Как сообщили на официальном сайте правительства области, зрители смогут познакомиться с выставкой «Шведский Выборг» через приложение «Артефакт». С помощью мобильной разработки гости узнают историю создания экспоната, интересные факты и этапы работ. Для этого надо навести камеру устройства на интересующий объект, а после изучать информацию с экрана смартфона.

Выставка в рамках национального проекта «Культура» и регионального проекта «Цифровая культура» будет открыта уже в следующем месяце.

Ранее в GazetaSPb писали об открытии водной штрафстоянки в Выборге.

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