Кремль прокомментировал готовность Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, предложение должны оценивать непосредственные участники конфликта.

Сегодня, 26 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что готов поучаствовать в урегулировании конфликта между Киевом и самопровозглашенными республиками. Лукашенко предложил помощь миротворцев, пограничников и войск, если таковые действия сочтут необходимыми представители обеих сторон, пишет ТАСС. Однако он отметил, что Белоруссия не будет навязывать свою помощь, напоминая, что предыдущий президент не принял её.

В Кремле сообщили, что заявление Лукашенко относится к непосредственным участникам конфликта, поэтому им предстоит решать, есть ли необходимость в подобных действиях со стороны Минска.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о планирующемся взаимном экономическом сотрудничестве России и Белоруссии.