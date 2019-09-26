«Бронка групп» ликвидировала «Форум» Михальченко и создала новое юрлицо

&#171;Бронка групп&#187; ликвидировала &#171;Форум&#187; Михальченко и создала новое юрлицо
"Форум" ликвидировали 18 сентября 2019 года Фото: https://pixabay.com/

Партнеры бизнесмена Дмитрия Михальченко, находящегося в тюрьме, избавились холдинга «Форум», совладельцем которого являлся предприниматель.

Управляющей компанией «Бронка групп» зарегистрировано новое юридическое лицо практически сразу после ликвидации компании «Форум», принадлежащей осужденному за мошенничество петербургскому предпринимателю Дмитрию Михальченко.

С 17 сентября учредителями «Бронки групп» выступают дочь партнера Михальченко по «Форуму» и внук Евгения Мурова, гендиректора обеих версий организации. Капитал компании оценивается в 2 млн рублей. В пресс-службе холдинга пояснили, что данные изменения — часть развития его структуры.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о задержании миллиардера Дмитрия Михальченко, которое произошло в марте 2016 года.

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