В подвале у китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота

В подвале у китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
Чиновник, по данным китайских СМИ, хранил золото в слитках. Фото: pixabay.com

В Китае во время обысков у экс-мэра города Ганьчжоу Чжан Ци нашли 13,5 тонн золота. Слитки хранились в потайном подвале дома.

Полиция также обнаружила 286 млрд юаней наличными, в долларах эта сумма равна порядка 40 млрд, сообщает китайское издание powerapple.com. По информации СМИ, у чиновника может быть в собственности несколько тысяч «квадратов» элитной недвижимости.

Обыски прошли в рамках расследования уголовного дела о коррупции. Чжан Ци был задержан по подозрению в серьезных нарушениях закона 6 сентября. За день до этого он присутствовал на конференции талантов провинции Хайнань в Народном зале.

Экс-мэру может грозить смертная казнь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге из квартиры на Парадной улице украли золотые монеты и золотые слитки. Размер ущерба оценивается в 1 млн рублей.

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