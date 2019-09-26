За проект реконструкции «Фрунзенской» готовы заплатить 200 млн

Результаты работы должны будут предоставить в 2021 году. Фото: Pixabay

Результаты работы должны будут предоставить в 2021 году. Фото: Pixabay

Метрополитен объявил конкурс, в рамках которого ищет компанию, готовую приступить к работе в ближайшее время.

Об этом стало известно сегодня, 26 сентября. Обо всем сообщается на сайте госзакупок. ГУП «Петербургский метрополитен» решил привести в порядок станцию «Фрунзенская». Для начала они разыскивают подрядчика, который возьмется за проект реконструкции. Предполагается, что победителем станет представитель малого или среднего бизнеса. Компании предстоит до декабря 2021 года закончить работу.

Уточняется, что заказчик готов предоставить проектную документацию, разработанную в 2018 году. Итоги аукциона объявят в середине октября.

Напоминаем, что для «Фрунзенской» уже искали подрядчика три года назад, но тогда результаты конкурса оспорили.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Сбербанк заявил о намерении банкротить «Метрострой». Иск к строителю петербургского метро, по данным картотеки арбитражных дел, пока не подан.