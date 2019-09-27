Организация в Петербурге незаконно заняла здание института

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрит дело о выселении ООО «Земпроект» из здания Министерства науки и высшего образования РФ. Организация продолжила занимать помещение после того, как договор аренды перестал действовать.

«Земпроект» заключил договор аренды с Институтом агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства в октябре 2015 года. Организация занимала помещение площадью 80 кв. метров. Оно было приспособлено под офис, сообщает прокуратура Петербурга.

В сентябре 2018 года договор перестал действовать. Разрешение на то, чтобы продолжить пользование помещением, получено не было. Однако организация из офиса не съехала.

В связи с этим прокурор Пушкинского района обратился в Арбитражный суд. Руководителю организации внесено представление об устранении нарушения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд обязал ООО «Империал Апартментс» закрыть отель в квартире дома 5 на Дивенской улице. Помещение доме занято незаконно.