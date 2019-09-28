Бастрыкин составил ряд поручений по итогам поездки в Петербург

В окончание поездки Бастрыкин выступил с лекцией перед студентами СПбГУ. Фото: СУ СК РФ

В окончание поездки Бастрыкин выступил с лекцией перед студентами СПбГУ. Фото: СУ СК РФ

Глава Следственного комитета РФ проводил встречу с жителями Северной столицы. По окончанию рабочей поездки Александр Бастрыкин составил ряд поручений.

Благодаря вниманию главы СК был дан ход расследованию дела мошеннических медцентров, которые обманом заставляли людей оплачивать не нужное им дорогостоящее лечение.

Кроме того, Бастрыкин распорядился усилить меры безопасности на железнодорожных путях после обращения директора Гатчинского педагогического колледжа Марины Воронцовой.

Жалоба поступила также от жителя Выборгского района Ленобласти. Мужчина рассказал, что педагог его сына совершал акты насилия в отношении мальчика. Бастрыкин пообещал, что этому будет уделено особое внимание.

Глава Следственного комитета подчеркнул, что ход решения всех заявлений будет строго контролироваться. Об итогах поездки сообщили в пресс-службе СУ СК РФ Петербурга.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об уголовном деле, заведенным СК по факту жесткой посадки в Барнауле.