Стало известно о кончине писателя Вячеслава Пьецух

Его собираются похоронить 1 октября в Тверской области, где Пьецух любил проводить время.

Об этом стало известно сегодня, 29 сентября. Новость подтвердила вдова писателя Ирина Ефимович, сообщает РБК. Она рассказала, что писателя собираются хоронить в начале октября в деревне Никифоровское – Вячеслав Пьецух любил бывать там.

Напоминаем, что писателю было 72 года. За свою жизнь он успел окончить исторический факультет Московского государственного педагогического института, затем работал учителем в школе, а после – корреспондентом на радио. Пьецух открыл в себе писательский талант и начал творить – его произведения публиковали в различных журналах. Благодаря этому читатели познакомились с «Алфавитом», «Новой московской философией» и другими книгами.

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