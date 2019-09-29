В Татарстане пара насиловала мужчин в сауне

В Татарстане пара насиловала мужчин в сауне
Они шантажировали жертв видео. Фото: pixabay

Происходящее они записывали на видео, чтобы потом шантажировать жертв.

Об этом стало известно сегодня, 29 сентября. Обо всем сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональную прокуратуру. Все случилось в Татарстане и происходило примерно по одной и той же схеме. Девушка заманивала мужчин в сауну, куда также приезжал ее знакомый. Когда они оставались там втроем, пара начинала насиловать жертву, угрожая ножом и записывая все не видео.

Все это делалась ради денег – у одного из пострадавших они запросили почти 20 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов установили, что парень и девушка совершили как минимум три нападения.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что полицией задержаны два злоумышленника, которые шантажировали геев из Санкт-Петербурга. На данный момент шантажисты находятся под стражей. После трех месяцев ареста они сознались еще в нескольких подобных преступлениях.

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