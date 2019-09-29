В Таиланде по пути домой погибли 17 студентов

Они попали в аварию по непонятной причине. Некоторые ее участники находятся в больнице.

Об этом стало известно сегодня, 29 сентября. Обо всем сообщили СМИ со ссылкой на местную полицию. Все случилось на северо-востоке Таиланда. Молодые люди ехали на пикапе домой после учебы, когда их машина неожиданно съехала с трассы на тротуар и угодила в два придорожных столба. В результате на месте погибли 12 человек, остальных госпитализировали. Пятеро скончались уже в больнице, им не смогли помочь врачи. Водитель автомобиля находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента. Что именно стало его причиной – непонятно.

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