В Таиланде по пути домой погибли 17 студентов

В Таиланде по пути домой погибли 17 студентов
Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента. Фото: pixabay

Они попали в аварию по непонятной причине. Некоторые ее участники находятся в больнице.

Об этом стало известно сегодня, 29 сентября. Обо всем сообщили СМИ со ссылкой на местную полицию. Все случилось на северо-востоке Таиланда. Молодые люди ехали на пикапе домой после учебы, когда их машина неожиданно съехала с трассы на тротуар и угодила в два придорожных столба. В результате на месте погибли 12 человек, остальных госпитализировали. Пятеро скончались уже в больнице, им не смогли помочь врачи. Водитель автомобиля находится в тяжелом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств инцидента. Что именно стало его причиной – непонятно.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что под завалами сгоревшего одноэтажного дома на Муринской дороге нашли труп. В Красногвардейском районе спасатели потушили горящий дом. Деревянная постройка полностью сгорела.

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