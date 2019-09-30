В ФАС Петербурга назвали условия аренды легендарной пышечной на Большой Конюшенной

В ФАС Петербурга назвали условия аренды легендарной пышечной на Большой Конюшенной
Пышечная (Б. Конюшенная ул., 25). Фото: gov.spb.ru

Легендарная «Пышечная» на Большая Конюшенная улица, д. 25, литера А. может на условиях предоставленной государственной преференции использовать это помещение еще три года.

При этом ООО «Желябова 25» может использовать это помещение только для ведения своей уставной деятельности и не имеет права сдавать помещение в аренду, пояснили в ведомстве.

Напомним, накануне стало известно, что комитет имущественных отношений Петербурга продлил срок аренды нежилого помещения на Большой Конюшенной ул, 25, литера А, где уже более 60 лет работает легендарная пышечная.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что КИО продлил договор аренды легендарной пышечной на Большой Конюшенной.

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