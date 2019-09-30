На студенческом фестивале ГТО в Ленобласти победила команда из Гатчины

На областном фестивале «Готов к труду и обороне», прошедшем во Всеволожске, победила команда Гатчинского педагогического колледжа им. Ушинского.

Фестиваль ГТО «Туристический поход», организованный Комитетом по физической культуре и спорту Ленобласти, региональным оператором комплекса ГТО и областной ассоциацией спорттуризма, в этом году впервые прошел в регионе.

Участникам фестиваля предлагалось преодолеть десятикилометровую туристическую трассу, а также полосу препятствий. Кроме того, в программу мероприятия входили соревнования по вязке узлов, спортивному ориентированию и укладке рюкзаков. Победителями стали студенты Гатчинского педагогического колледжа.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в областном правительстве планируют выкупить 27 фельдшерско-акушерских пунктов Ленобласти.