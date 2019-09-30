Легкоатлетки раскритиковали интимную съемку на ЧМ в Дохе

Одна из них заявила, что ей неприятно после таких съемок – эти чувства разделают многие.

Об этом стало известно сегодня, 30 сентября. Обо всем рассказала немецкая бегунья Джина Люкенкемпер, сообщает Bild. Она считает, что новая съемка на Чемпионате мира в Дохе слишком интимная – спортсменке не нравится, когда ее снимают снизу и сзади. С ней согласилась соотечественница – девушки настояли на том, чтобы их части тела перестали демонстрировать на миллионы экранов.

«Принимала ли женщина участие в разработке такого плана?»,

— задается вопросом бегунья.

На данный момент организаторы соревнований уже прислушались к жалобам и перестали вести такие съемки. Теперь можно видеть только крупные планы, со старых записей удалил все интимные моменты.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что американку лишили победы на соревнованиях по плаванию из-за откровенного купальника. Девушка подвернула его из-за неудобства. «Недостаточно скрытые ягодицы» стала поводом для дисквалификации.