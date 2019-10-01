Жителей Соснового Бора «эвакуируют» из-за «аварии» на ЛАЭС

В Сосновом Бору ликвидируют последствия радиоактивного загрязнения. Соответствующие учения будут посвящены якобы пожару на трансформаторе ЛАЭС. Они пройдут завтра, 2 октября.

Тема тренировки — ликвидация последствий радиоактивного загрязнения. По данным областного управления МЧС, сообщает издание 47News, в ходе учений сотрудникам оперативных служб предстоит ликвидировать масштабный пожар, оповестить и эвакуировать население из опасной зоны.

Спасателям также предстоит организовать работу группы радиационного контроля и обеззараживания жителей и техники.

Ранее в GazetaSPb сообщали о штрафах за курение на балконе. Курильщиков привлекут к ответственности, если привычка станет причиной пожара.