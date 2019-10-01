В центре Петербурга появился «бермудский треугольник», в котором исчезают бюджетные деньги

В центре Петербурга появился «бермудский треугольник», в котором исчезают бюджетные деньги
"Бюджетный треугольник". Фото: vk.com/burstonelink

В центре Петербурга появился «Бюджетный треугольник», названный по аналогии с известным Бермудским.

Новый арт — объект создал уличный художник Леша Бурстон.

Зону, где происходят аномальные явления, он ограничил дорожными знаками.

Так, дорожные знаки окружили территорию в Центральном районе от 3-й Советской улицы до улицы Моисеенко.

«Ежегодный ремонт асфальта на одних и тех же дорогах, который не несёт улучшения их качества, укладка дворов плиткой — одни из наиболее явных побочных эффектов таких таинственных исчезновений внутри и вокруг этой зоны», — пояснил художник в своей группе «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургский художник Вадим Соловьев поделился своим видением скульптур на Аничковом мосту в центре города. Согласно его представлению, вместо коней там должны быть динозавры.

Бюджетный треугольник
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