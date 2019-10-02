Умер Гия Канчели, автор музыки к фильмам «Кин-дза-дза» и «Мимино»

Известный композитор Гия Канчели скончался в Грузии сегодня, 2 октября, в возрасте 84 лет. Музыкант долгое время боролся с серьезным заболеванием.

Широкой публике известны легендарные работы композитора к фильмам режиссера Георгия Данелии. Однако кроме этих работ Канчели также являлся автором опер, симфоний и хоровых произведений.

Гия Канчели родился в Тбилиси в 1935 году. По первому образованию Канчели был геологом, лишь после обучения на геофакультете Тбилисского университета он поступил в консерваторию. Написал музыку к известным кинокартинам, таким как «Мимино», «Кавказский пленник», «Кин-дза-дза». После распада СССР уехал из Грузии, сначала в Берлин, затем в Бельгию, где прожил до 2019 года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о кончине чешского эстрадного исполнителя Карела Готта.