Петербург оказался в лидерах по количеству поданных исков об отмене выборов

Около 200 исков подано после единого дня голосования в России. В основном это касается муниципальных выборов. По числу исков лидирует Петербург. Об этом на расширенном заседании научно-экспертного совета при Центральной избирательной комиссии 2 октября заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«У нас сейчас 184 исковых заявления об отмене итогов голосования, результатов выборов всех уровней в девяти регионах из 85 (субъектов)», – заявила глава ЦИК, сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что четыре исковых заявления подано по поводу выборов высших должностных лиц в двух регионах – Забайкалье Петербурге.

«По выборам депутатов представительных органов муниципальных образований было подано 165 исковых заявлений в 5 субъектах РФ… из них 72% – это иски по муниципальным выборам в Санкт-Петербурге, 133 иска по муниципальной кампании в Санкт-Петербурге», – подвела итоги выборов Элла Памфилова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что оценка за муниципальные выборы была выставлена 25 сентября, на заседании комиссии ЦИК РФ. Элла Памфилова обвинила главу городской избирательной комиссии Виктора Миненкова в безнаказанности членов комиссии, что привело к злоупотреблениям обязанностями и проблемным выборам. В частности, за вмешательство досталось лидеру регионального отделения «Единой России», председателю Законодательного Собрания Петербурга Вячеславу Макарову и депутатам Евгению Марченко и Михаилу Романову.