Резник назвал «зверями» хулиганов, издевавшихся над солистом его ансамбля

Народный артист отметил, что мальчик, которого окунали головой в унитаз, не может нормально спать несколько дней.

Руководитель ансамбля «Маленькая страна» и народный артист Илья Резник прокомментировал инцидент в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он ужаснулся, когда увидел видео, на котором толпа мальчиков издевается над одним ребенком. Произошедшее Резник назвал «настоящим садизмом», а детей – «маленькими зверями», которых необходимо наказать. Артист заверил, что жертва травли не спит уже два дня из-за инцидента.

По предварительным данным, пострадавший учится в седьмом классе. В издевательстве винят не только одноклассников, но и классную руководительницу. Многие отмечают, что она препятствовала занятиям музыкой и принимала участие в травле.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Москве возбудили дело из-за издевательств над ребенком в туалете.