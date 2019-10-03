С потолка Белого дома в США падают мыши

Возможно, после перенесенного стресса мышь больше не появится в Белом доме. Фото: https://pixabay.com

Возможно, после перенесенного стресса мышь больше не появится в Белом доме. Фото: https://pixabay.com

Свидетелями неожиданного инцидента стали журналисты на брифинге, который проходил в пресс-центре Белого дома США.

Посреди мероприятия с потолка, прямо на колени журналисту NBC News Питеру Александру, свалилась самая настоящая мышь. Об этом потрясенный корреспондент рассказал в своем твиттер-аккаунте.

Вскоре появились и другие записи присутствующих на брифинге, среди очевидцев также оказался журналист агентства Reuters Стив Холланд. Кадры в социальной сети демонстрируют, как люди пытаются поймать бегающую и, вероятно, испуганную не меньше окружающих, мышь. Другая часть свидетелей события запрыгивает на стулья.

Мыши все равно удалось ускользнуть. Официальные представители Белого дома оставили случившееся без комментариев.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что бездомной певице из США предложили записать собственный диск.