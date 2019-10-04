В России добыли алмаз-матрешку, которому 800 млн лет

Перед нами не один алмаз, а два. Фото: alrosa.ru

Перед нами не один алмаз, а два. Фото: alrosa.ru

Редкий камень обнаружили в Якутии. Ученые уверены, что ему много миллионов лет.

Об этом стало известно сегодня, 4 октября. Обо всем сообщается на сайте компании «Алроса», специалисты которой и добыли редкий алмаз. Они рассказали, что камень является двойным – внутри него свободно перемещается другой алмаз. Именно поэтому его прозвали алмазом-матрешкой – ученые видят такой впервые. Кажется, подобные не находили нигде в мире.

Отмечается, что, скорее всего, сначала образовался внутренний алмаз и лишь потом он оброс внешним. Пока что ученые не понимают, как появилось воздушное пространство.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что учёные обнаружили алмазы, которые «помнят» как Земля столкнулась с Луной. Древний резервуар магмы в глубине Земли, который может быть немногим моложе Луны, обнаружили ученые Австралийского национального университета при помощи алмазов.