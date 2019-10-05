В МЧС предупредили, что в Петербурге ожидается снег

Температура воздуха в городе приблизится к 0. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Температура воздуха в городе приблизится к 0. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Сегодня, 5 октября, в Северной столице пройдет мокрый снег с дождем. Температура воздуха приблизится к отрицательной отметке.

В ночное время столбик термометра опустится до 0. В окрестностях отметка будет на градус ниже — минус 1 градус. В дневное время горожан ожидает от 3 до 5 градусов тепла.

Как сообщили в Северо-Западном УГМС, будет дуть холодный и умеренный ветер. Атмосферное давление постепенно повысится.

Второй выходной в Петербурге также ожидаются осадки.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в Центральном районе города. Все случилось на набережной реки Фонтанки в двухкомнатной квартире. Причины возгорания и информация о пострадавших не приводится.