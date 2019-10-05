Полиция задержала тосненских вымогателей

Двое подозреваемых в вымогательстве мужчин задержаны в Тосненском районе Ленобласти. Полиция разыскивает их сообщника.

О случившемся Gazeta.SPb рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. В ночь с 3 на 4 октября в правоохранительные органы обратился гражданин одной из стран ближнего зарубежья. По словам пострадавшего мигранта, накануне, вечером 3 октября, трое его соотечественников посадили мужчину в «Киа» и отвезли на ближайшее кладбище, где, используя похожий на пистолет предмет, угрожали его убить.

При этом, все трое были знакомы пострадавшему. Преступники требовали заплатить сто тысяч рублей, которые мигрант якобы задолжал им. Однако факт наличия долга потерпевший отрицает.

По итогам расследования, полиция Тосненского района задержала двух подозреваемых в вымогательстве мужчин, 33 и 35 лет. Также продолжается розыск их 31-летнего сообщника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о задержании подозреваемого в ограблении женщины в Тихвинском районе Ленобласти.