На Большой Монетной на доме повредили исторический маскарон

В Петроградском районе Петербурга во время аварийных работ повредили скульптурное украшение здания на Большой Монетной, 6. Трещинами покрылся один из маскаронов.

«Элемент находился в аварийном состоянии, покрыт трещинами. Кроме того, один из декоративных элементов фасада утрачен», — рассказали в прокуратуре Петербурга.

Украшения были повреждены в ходе работ по демонтажу аварийного элемента декора на фасаде. Об этом стало известно в результате проверки прокуратуры.

Ведомство выяснило, что ООО «ЖКС №1 Петроградского района Санкт-Петербурга» нарушило требования закона об охране объектов культурного наследия и исторических зданий.

Помимо повреждений маскарона выявлено нарушение при текущем ремонте. ЖКС провела работы на обрушившейся части балкона жилого дома № 23 по Большой Монетной без проектной документации и согласования.

Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. Один из маскаронов передан на хранение члену Всероссийской организации охраны памятников и культуры. Материалы проверки направлены в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

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