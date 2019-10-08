Появление чайна-таунов не грозит Петербургу

Как известно, в Северной столице учится и проживает большое количество граждан Китая. Однако опасаться возникновения этнических анклавов не стоит.

Свое мнение по этому вопросу высказала Марина Морозова, профессор кафедры менеджмента РАНХиГС. Петербуржцев обезопасит российское законодательство, по которому от приезжих требуется знание языка, а также культурных и исторических основ государства. Благодаря этим требованиям, этнические кварталы предостерегаются от криминализации. Кроме того, отечественные законы препятствуют образованию анклавов.

Так, приводит пример Морозова, несмотря на то, что квартал «Балтийская жемчужина» является проектом китайских инвесторов и местом жительства множества выходцев из Китая, атмосфера там нисколько не отличается от обычных районов Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что профессор СПбГУ объяснил, почему китайцев так привлекает янтарь.