Эксперты рассказали о якобы зараженном радиацией вагоне поезда из Берлина

Превышение норм радиационного фона не обнаружено, так что паниковать все начали раньше времени.

Об этом стало известно сегодня, 8 октября. Обо всем рассказали в МЧС, сообщает ТАСС. Поезд следовал из Германии и, когда он пересекал границу Польши и Белоруссии, был зафиксировал повышенный радиационный фон. Когда злополучный вагон доехал до Москвы, специалисты проверили его и заверили, что в нем нет ничего опасного.

«Лаборатории МЧС Москвы и Радон провели замеры в вагоне поезда, по результатам замеров угрозы здоровью пассажирам, следовавшим в данном поезде, не было»,

— уверяют спасатели.

Напоминаем, что летом текущего года сообщали о взрыве на военном полигоне в Архангельской области. В результате аварии погибли пять сотрудников госкорпорации «Роскосмос», двое сотрудников Минобороны, ранены трое военных и твое специалистов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что две станции по замеру радиации возобновили работу. В Билибино и поселке Пеледуй налажена передача данных об уровне радиации.