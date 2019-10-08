В онкоцентре Блохина прокомментировали увольнения медсестер

Руководство медицинского учреждения опровергло слухи о низких зарплатах персонала.

Об этом стало известно сегодня, 8 октября. Обо всем сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина. Так, минимальная заплата в НИИ детской онкологии и гематологии составляет чуть больше 39 тысячи рублей, а максимальная – 124,5 тысячи. Сотрудники учреждения клинической и экспериментальной радиологии зарабатывают побольше – от 47,6 до 130 тысяч рублей. Еще больше повезло врачам, работающим в НИИ клинической онкологии – от 40 до 146,4 тысяч рублей.

Напоминаем, что медсестры онкоцентра Блохина выложили видео, на котором они жалуются на маленькие зарплаты. Они уверяют, что их труд оценивают в пять тысяч рублей в месяц.

Их коллеги поддержали их и пригрозили уволиться, если руководство не поменяет свое отношение к персоналу и пациентам.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в каждом районе Петербурга появится амбулаторный онкоцентр.