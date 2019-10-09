В Петербурге стартовал фестиваль «Добровидение»

В среду, 9 октября, в Северной столице открылся IV Международный фестиваль народной песни «Добровидение».

В мероприятии, которое пройдет с 9 по 10 октября, участвуют более тысячи исполнителей. Открытие фестиваля посетила вице-губернатор Санкт-Петербурга, временно исполняющая обязанности губернатора Любовь Совершаева. Она произнесла речь, в которой отметила растущую популярность мероприятия и ежегодно увеличивающееся количество участников.

Совершаева также подчеркнула важность проведения фестиваля, поскольку он напоминает об общности культурного наследия и духовных связей. Кроме того, в рамках мероприятия состоялась встреча врио губернатора Петербурга и президента Молдовы, Игоря Додона, посетившего фестиваль.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о пробках, заполонивших Северную столицу из-за приезда президента Молдовы.