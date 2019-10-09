Петербург встал в пробках из-за приезда президента Молдовии

Петербург встал в пробках из-за приезда президента Молдовии
На дорогах вокруг площади уже стало посвободнее, однако пробки все еще наблюдаются. Фото: "Яндекс.Пробки".

Утром 9 октября площадь Искусства, а также ведущие к ней дороги встали в пробки. Затор был вызван приездом в Петербург президента Молдовы Игоря Додона.

На площади и ведущих к ней улицам в течение всего утра дежурили наряды правоохранительных органов. Как сообщают местные жители в соцсетях, проезд по улице Инженерной был частично ограничен.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на дорогах вокруг площади уже стало посвободнее, однако пробки все еще наблюдаются. Автомобилистам придется постоять некоторое время на улицах Садовой, Михайловской и Итальянской.

Ранее GazetaSPb сообщала, что жесткое ДТП на «Магистральной» собрало огромную пробку.

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