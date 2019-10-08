Жесткое ДТП на «Магистральной» собрало огромную пробку

Очевидцы уверяют, что только чудо спасло жизнь участникам страшного инцидента.

Все случилось вечером 8 октября. Обо всем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург». Авария произошла во Всеволожском районе Ленинградской области на 239 километре трассы «Магистральная». По предварительным данным, водитель фуры не успел притормозить и врезался в ГАЗель. Ее откинуло из-за удара в сторону КамАЗа – транспортные средства выглядят помято, но, к счастью, все остались живы.

Большегрузы перегородили путь другим автомобилям. Из-за этого организовалась длинная пробка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что автомобилисты стояли в пробке на Северной площади из-за двух ДТП. Кажется, в результате инцидента никто не пострадал, но вот приятного все равно мало.