Автомобилисты стояли в пробке на Северной площади из-за двух ДТП

Кажется, в результате инцидента никто не пострадал, но вот приятного все равно мало.

Все случилось сегодня вечером, 8 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что в Калининском районе произошло две аварии недалеко от Северной площади. Из-за этого перекресток Северного и Гражданского проспектов на какое-то время встали в пробках. Автомобилисты делились фотографиями, на которых видно, как общественный транспорт и машины ждут, когда можно будет проехать.

По предварительным данным, пострадавших в авариях нет, а вот транспортные средства выглядят помято. Сейчас пробки уже нет.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что мужчина угодил под колеса иномарки на Проспекте Героев. Мужчина из-за столкновения потерял сознание, но дышит. На место прибыла карета скорой помощи – пострадавшего госпитализировали.