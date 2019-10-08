Мужчина угодил под колеса иномарки на Проспекте Героев

Петербуржец потерял сознание, но остался жив. Ему помогают медики.

Все случилось сегодня вечером, 8 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Проспекте Героев в Красносельском районе недалеко от дома номер 34. Мужчина переходил дорогу по «зебре», когда на него наехала иномарка. По предварительным данным, пешеход был пьян – это и могло стать причиной инцидента. Мужчина из-за столкновения потерял сознание, но дышит. На место прибыла карета скорой помощи – пострадавшего госпитализировали.

Пока что никаких официальных данных не поступало. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ГИБДД разыскивает свидетелей смертельного ДТП в Ленобласти. Сотрудники ГАИ просят жителей Петербурга и Ленинградской области сообщить любую имеющуюся информацию о случившемся.