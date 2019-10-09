У Заворотнюк парализована правая часть тела

У Заворотнюк парализована правая часть тела
Фото: СтарХит

Анастасию Заворотнюк перевезли в другое медицинское учреждение для продолжения лечения, в бывшей клинике ей уже ничем не могут помочь.

Информация о выписке Заворотнюк появилась в СМИ 8 октября. Однако это не стало хорошей новостью: состояние актрисы не улучшилось. У звезды «Моей прекрасной няни» парализована правая рука. Кроме того, как сообщает портал Woman.ru, Анастасия Заворотнюк не может передвигаться без посторонней помощи.

Предположительно, звезду доставили в медицинский центр, специализирующийся на реабилитации тяжелобольных пациентов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что семья Заворотнюк опровергла распространившиеся в СМИ слухи о кончине актрисы. Директор звезды, Стас Христов, передал слова её родных, призывающих не распространять ложных сведений о состоянии здоровья актрисы.

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