В Петербурге задержаны 27 тонн мяса утки из Китая

В Петербурге задержаны 27 тонн мяса утки из Китая
В официальном списке Таможенных органов КНР отсутствуют имя и должность врача, который подписал сертификат на мясо. Фото: Россельхознадзор

Сотрудники Россельхознадзора выявили ряд нарушений в 27 тоннах замороженного мяса утки, которое прибыло в Большой порт Петербурга из Китая.

Как сообщает в GazetaSPb пресс-служба Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Петербургу, в ходе проверки документов было установлено, что в ветеринарно сертификате найдены множественные нарушения. Также отмечается, что в официальном списке Таможенных органов КНР отсутствуют имя и должность врача, который подписал сертификат на мясо. Кроме того, не был направлено предварительное уведомление о выдаче ветсертификата на партию. Это должен был сделать компетентный орган Китая.

Многотонный груз с утиным мясом был задержан, а в отношении его владельца составлен административный протокол.

Ранее GazetaSPb сообщала, что из петербургских магазинов за неделю изъяли 420 кг «запрещенки»

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