Максим Карпов: «Нужно было выигрывать намного раньше»

Нападающий СКА Максим Карпов прокомментировал победу своей команды над «Автомобилистом» в матче КХЛ.

«Тяжелый матч. Обе команды здорово играли в обороне, но, несмотря на это, у нас было много выходов «в ноль». Нужно было забивать и выигрывать намного раньше», — отметил хоккеист, сообщает пресс-служба хоккейного клуба из Петербурга.

СКА дома одержал победу над «Автомобилистом» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Авторами заброшенных шайб в составе СКА стали Йори Лехтеря и Артем Зуб. У гостей отличились Питер Холланд. Следующий матч состоится 13 октября. СКА встретится с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что защитник СКА Артем Зуб, который стал автором победной шайбы, поделился своим мнением о матче против «Автомобилиста».