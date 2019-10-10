Артем Зуб прокомментировал матч с «Автомобилистом»

Артем Зуб прокомментировал матч с «Автомобилистом»
Артем Зуб. Фото: ХК СКА

Защитник СКА Артем Зуб, который стал автором победной шайбы, поделился своим мнением о матче против «Автомобилиста».

«У нас были хорошие моменты, но не получилось забить. Хорошо, что получилось выиграть и взять два очка», — отметил хоккеист, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба СКА.

Напомним, 10 октября СКА дома одержал победу над «Автомобилистом» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Авторами заброшенных шайб в составе СКА стали Йори Лехтеря и Артем Зуб. У гостей отличились Питер Холланд. Следующий матч состоится 13 октября. СКА встретится с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что вратарь СКА Магнус Хелльберг прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

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